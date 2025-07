A szakértő szerint ez az 5 legfontosabb trükk, amivel szingli nőként megvédheted magad

Használd fegyverként, ami épp a kezedbe akad

Veled is előfordult már, hogy megkérdezték, mi van a táskádban és te sem tudtál rá egyértelműen válaszolni? Na akkor közelharc esetén igazi fegyverarzenálnak számíthat, már csak a súlya miatt is! Lendítsd meg teljes erőből a támadó arcába, mellkasába. Elég egy pillanatnyi zavar, hogy futásnak tudj eredni. Az sem árt, ha az alábbiak közül legalább az egyik eszköz benne van:

A kulcscsomó, mint legális boxer

Tartsd a kulcsaidat a kezedben, úgy markold meg, hogy az élesebb részei az öklödön túlnyúljanak. Egy gyors karcolás vagy szúrás a szem, arc vagy torok irányába életet menthet.

A hajlakk/parfüm

Egy gyors fújás a támadó arcába pillanatnyi vakságot és égő érzést okoz. Öngyújtóval kombinálva lángszóróként is használhatod.

Toll, ceruza

Tökéletes szúróeszköz! Ha közel vagy, és valami szilárd van a kezedben, egy gyors, határozott szúrás a torok, szem vagy nyak irányába elképesztően hatékony lehet.

Ordíts, fuss, menekülj!

A cél nem az, hogy leterítsd a támadód, hanem hogy túléld és elmenekülj! A horrorfilmekben azt kiabálják az áldozatok, hogy "Segítség!" és az esetek többségében remekül illusztrálják, hogy miért is nem hatékony... Jön a gyilkos és meghalnak... Szóval te ne csak "segítséget" kiabálj, inkább ordítsd hangosan: "Tűz van!" vagy "Hívja valaki a 112-őt!". Sajnos az emberek sokkal jobban reagálnak a tűzveszélyre, mint valakinek a segélykiáltásra.

Amint csak egy pillanatnyi esélyed is van kiszabadulni a támadó markai közül, vedd fel a nyúlcipőt! Ne nézz vissza, ne állj meg gondolkozni! Fuss a legközelebbi biztonságos helyre: egy forgalmas boltba, embertömegbe vagy egy jobban kivilágított utcára, ahol nagy eséllyel van kamera is.