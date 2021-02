Bakteriális vaginózis

Ebben az esetben a káros baktériumok szaporodnak el a hüvelyben, miután a védelmet biztosító hasznos tejsavbaktériumok nem tudtak velük megküzdeni. Tünete a nagyobb mennyiségű, híg, tejsavószerű, fehér hüvelyi váladék, amely gyakran kellemetlen halszagot áraszt. Nem minden esetben, de előfordulhat, hogy a folyás mellett viszkető, égő, csípő érzést tapasztalunk, a vizelés azonban egyáltalán nem fáj.

Gombás hüvelyfertőzés

A hüvelygomba leggyakoribb és legjellemzőbb tünete a szeméremtest tájékán jelentkező kínzó viszketés. A hüvelyben kellemetlen, égő érzés is felléphet, és maga a szexuális együttlét is fájdalmassá válhat. A hüvelyváladék ebben az esetben is eltér a megszokottól: sűrű, sárgásfehér színű, túrós, azaz kissé darabosabb jellegűvé válik, de egyébként szagtalan (ebben jellegzetesen különbözik a bakteriális vaginózisnál tapasztalható folyástól).

Ez a megbetegedés annyira gyakori, hogy négy közül három nő élete során legalább egyszer már megtapasztalta. Tévhit azonban, hogy a hüvelyfertőzéseket csak szexuális úton lehet elkapni. Akárcsak a bakteriális hüvelyfertőzésért, úgy a hüvelygomba kialakulásáért is többnyire a nő saját szervezetében bekövetkezett kedvezőtlen változások a felelősek.

A hüvelygombát leggyakrabban a Candida albicans nevű élesztőgomba túlzott mértékű elszaporodása okozza, amelynek számos oka lehet, mint például antibiotikum vagy fogamzásgátló szedése, cukorbetegség, stresszes életmód, terhesség, illetve a nem megfelelő táplálkozási szokások.

Az életmódnak is szerepe lehet a kialakulásában

Sokan tévednek, amikor azt hiszik, hogy a rendszertelen és egészségtelen táplálkozásnak semmi köze nincs a hüvelygombához. A túlzott szénhidrátbevitel, tehát az édességek, cukros üdítők vagy az alkohol mértéktelen fogyasztása az immunrendszer gyengüléséhez vezethet, így a testünkben élő Candida könnyebben el tud szaporodni.

Léteznek olyan ételek, amelyek segíthetnek a hüvelyflóra egyensúlyának fenntartásában, így áttételesen a velünk együtt élő különböző gombafajok vagy baktériumok túlzott szaporodásának megakadályozásában is. Intim egyensúlyod megőrzéséről ITT olvashatsz bővebben.

Bármelyik hüvelyfertőzés jeleit is tapasztalod magadon, egészen biztosan kezelésre lesz szükséged. Az orvos által előírt célzott kezelés kiegészítésére, a kellemetlen tünetek enyhítésére a patikában ma már kiváló helyileg ható termékeket lehet vásárolni. Létezik például olyan természetes eredetű összetevőket tartalmazó hüvelykúp, amely nemcsak az égő, viszkető érzést enyhíti, de a gombák szaporodását is gátolja.