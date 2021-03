Az orrunk összetett szerv, amelynek számos nehézséggel kell megküzdenie, ha maradéktalanul el akarja látni a feladatát. Ki kell szűrnie a légvétel során beáramló port, szennyeződéseket és kórokozókat, biztosítania kell a megfelelő légáramlást, emellett pedig a feladatai közé tartozik a levegő felmelegítése és párásítása is. Érthető módon e bonyolult feladatok ellátása közben számos probléma felmerülhet, amely az orr eldugulásához vezethet.

Az orrdugulás veszélyei és legfőbb okai

Az orrdugulás nagyon kellemetlen, hiszen nem elég, hogy ilyenkor csak szájon át tudunk lélegezni, de még az ízérzékelésünk is romlik, arról nem is beszélve, milyen nehéz aludni, ha az orrunk nem szelel. Ráadásul, mivel szűrés és melegítés nélkül jut a levegő a légcsőbe és a tüdőbe, a légúti fertőzések kockázata is jelentősen növekszik, így nem csupán kellemetlen, de veszélyes is ez a jelenség.



Az orrdugulást több tényező is kiválthatja. Leggyakoribb okai a nátha és az allergia, a krónikus arcüreggyulladás, de akár az orrsövényferdülés vagy az orrmandula-nagyobbodás is felelőssé tehető érte. Míg az utóbbi problémák megoldását jobb szakemberre bízni, addig a nátha és az allergia okozta tüneteket mi magunk is enyhíthetjük.



Enyhülés természetesen

A szelíd gyógymódok közül az egyik leghatásosabb az inhalálás. Melegítsünk fel egy nagy tál vizet, majd törölközőt terítve a fejünkre lélegezzük be a felszálló párát. A vízbe tehetünk kamillavirágot, de néhány csepp levendula- vagy borsmentaolaj is csodákra képes. Aki nem bírja az inhalálást, az párologtathat is: ez nedvesebbé teszi a szoba levegőjét, amely már önmagában is jó tesz a légzőszerveknek. Szintén hatásos ellenszere lehet az orrdugulásnak a vöröshagyma és a fokhagyma. Egyrészt a bennük található anyagok segítenek feloldani az orrban felgyülemlett váladékot, másrészt remek mikrobaölő hatásuk is régóta ismert.



Hathatós segítség

Akad azonban olyan eset, amikor a szelíd gyógymódok már nem elegendőek, vagy olyan szituációban kell megszabadulnunk az orrdugulástól, amikor nem fogyaszthatunk hagymát, és nem is inhalálhatunk. A munkahelyen vagy útközben hathatós segítségünkre lehet egy orrspray vagy egy orrcsepp,amely gyorsan és hatékonyan enyhíti a kellemetlen tüneteket. A paletta igen színes, ám egyáltalán nem mindegy, melyik készítményt választjuk.

Léteznek úgynevezett orrnyálkahártya-lohasztó termékek, amelyek összehúzzák a nyálkahártyában található hajszálereket, így csökkentik a duzzanatot és ezáltal a dugulást. Egy másik típus a vényre kapható, szteroidot vagy antihisztamint tartalmazó fajták, amelyek hatékonyan csökkentik a gyulladást is.

Léteznek tengervizes és tartósítószer-mentes változatok is, valamint olyanok, amelyek csak természetes anyagokat tartalmaznak: ezeket kisbabák és várandósok is biztonsággal alkalmazhatják.



Fontos, hogy az orrdugulás elleni készítményeket mindig az orvos vagy a betegtájékoztató utasításait követve kell használni, különben nem várt mellékhatások jelentkezhetnek, vagy akár függőség is kialakulhat.