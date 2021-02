Dr. Zac Turnert kétségbesetten kereste meg egy páciense, hogy ő csak egyszer egy nap végzi el a nagydolgát, míg egy barátja háromszor. Az orvos elárulta követőinek, mi is az egészséges.

A kérdésre a válasz egyszerű: nincs egészséges száma annak, hányszor menjünk WC-re egy nap, a lényeg, hogy következetes legyen a dolog - írja a The Sun.

Az orvos arra is buzdít, hogy adjuk meg a módját a WC-re járásnak, ne siessünk vele. Fontos a helyes testtartás is, az egyenes hát, amit a legtöbb ember nem tart be, mert egy újság vagy a telefonja fölé görnyed.

A székletből egyébként sok minden kiderül az egészségügyi állapotunkról, de mint minden más esetben, itt sem szabad túlzásba vinni az öndiagnosztikát.

"Voltak olyan betegeim, akik rémülten jöttek be a rendelőmbe, hogy belső vérzésük van, mert a székletük vörös volt, de nem említették, hogy előző este vacsorához céklasalátát ettek" - mesélte az orvos.

Ha mégis rendellenességet tapasztalalunk, ne a Google-t bogarásszuk, hanem forduljunk orvoshoz!