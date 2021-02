Bekötött kézzel érkezett a Life TV Ébredj velünk extra forgatására Keresztes Ildikó. Az énekesnő Joshi Bharatnak elárulta, maximalizmusa okozta a bajt.

„Legyünk túl ezen, mert látom, hogy a kezemen lévő kötést nézed! Arról van szó, hogy belevágtam a lakásfelújításba és folyamatosan pakolászok, amivel sikerült megerőltetnem a kezemet, vagyis ínhüvely gyulladást kaptam. Az a helyzet, hogy a maximalizmusom miatt szinte csak az a jó, amit magam csinálok és ez lett ez eredménye"

Ildikó arról is mesélt a pandémiának köszönhetően sikerült teljesen lenyugodnia, ami nagyon jó tett neki.

„Hosszú évek óta nem találkoztam magammal, annyit rohantam. A járvány miatti leállásban lecsendesedtem minden értelemben. Nem csak nyugodtabb lettem, de a változás a zenémben is kiütközik. Csendesebb és érettebb zenék születtek és érettebb lettem magam is. Ötvenhat évesen meghallottam magamban az új hangokat és azt hiszem, maradok is ezeknél. Félretettem a sallangokat és már csak magamnak szeretnék megfelelni..."