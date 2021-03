Valamiért a romantikus filmekben a párok sosem borzadnak el egymás reggeli leheletétől, rájuk nem vonatkoznak az élet törvényei, pedig a földi halandók sajnos nem ébrednek rózsás szájszaggal, tudjuk, hogy a legjobb esetben is csupán kibírható a reggeli lehelet fogmosás előtt, de a legjobb inkább elkerülni. Persze azért tehetünk is ellene, mert vannak olyan szokások, amik befolyásolhatják azt, milyen illattal ébredünk.

Sokan szégyenkeznek a reggeli szájszaguk miatt, pedig ha valami, akkor ez nagyjából mindenkiben közös: nem a legjobb a lehelet a fogmosás előtt. Teljesen azonban nem muszáj beletörődnünk abba, hogy ez így van, mert vannak olyan szokások, amik nagy befolyással lehetnek a szájszagunkra, vagyis javíthatunk is rajta, ha szeretnénk.

Mi okozza a szájszagot?Egyértelmű, hogy a nem megfelelő szájhigiénia az egyik felelős, ezért is kell minden áldott nap legalább kétszer alaposan fogatmosnunk. Ennek hiánya az egyik alapvető oka annak, ha reggel nem kellemes a szájszagunk, de nem ez az egyetlen. Számos más tényező is eredményezhet rossz leheletet reggelre.

Szájszárazság

A nyálunk azért is felelős, hogy "kimossa" a szájunkból a rossz leheletet okozó baktériumokat. Alvás közben azonban sokkal kevesebb nyál termelődik, így a baktériumok a szájüregben maradnak, ez is a kellemetlen lehelet egyik oka, és ezért van az, hogy a legalaposabb fogmosás után sem ébredünk feltétlen mentolos szájszaggal.

Bizonyos ételek

Étkezési szokásaink erősen befolyásolják a leheletünket, tudjuk, hogy vannak olyan ételek, amik szinte kimoshatatlanok a szánkból. A fokhagyma és a hagyma alapvetően két ilyen nagyon jól ismert hozzávaló, amiket az első randin lévők általában kerülni szoktak, nem véletlenül. Méregerős rágóval sem űzhető el egyből az illatuk, idő kell hozzá. Ezért érdemes arra figyelnünk, hogy lefekvéshez közel már ne fogyasszunk olyan ételeket, amelyek tartalmaznak hagymát vagy fokhagymát.

Egészségi állapot

Vannak olyan betegségek, amelyek a leheletünkre is hatással vannak, sokszor az első intő jelet is a rossz lehelet szolgáltatja. Különböző gyomorbántalmak, például a savas reflux is képes reggelre rossz szájszagot eredményezni, de az ínygyulladás szintén ludas lehet, ahogy a diabétesz és a légúti fertőzések is. Ha napközben is érezzük a rossz leheletet a megfelelő és alapos szájhigiénia alkalmazása mellett, akkor érdemes előbb felkeresnünk a fogorvosunkat, és egyéb vizsgálatokra is elmennünk.

Ha biztosak vagyunk abban, hogy nem valamilyen egészségügyi panasz okozza a kellemetlen leheletet, akkor más megoldást kell keresnünk a problémánkra. Ezekkel próbálkozzunk.

Este már ne használjunk szájvizet

Habár a szájvizek erősen mentolosak, ezért jó ötletnek tűnhet az alkalmazásuk este, inkább hagyjuk meg reggelre. Mivel a legtöbb szájvíz alkoholt tartalmaz, ami befolyásolja a természetes nyáltermelésünket. Ez alvás közben egyébként is lecsökken, nem jó ötlet még alkohollal is rontani a helyzeten. Elegendő nyáltermelés hiányában az elhalt hámsejtek és a különböző baktériumok a szájüregben maradnak, és rossz leheletet okoznak reggelre.

Kerüljük a nyitott szájjal alvást

Ez az, amit szinte lehetetlennek tűnik betartani, hiszen alvás közben nem sok befolyásunk nyílik arra, hogy nyitva vagy csukva van a szánk, de általában akkor alszunk nyitott szájjal, ha az orrunkon nem kapunk rendesen levegőt. Ez ellen pedig már tehetünk - főleg ha megfázás okozza - orrtisztítók használatával. Túlzásba természetesen nem szabad vinni, mert ezek a spray-k függőséget is okozhatnak, vagyis ha elnyúlik a megfázásos időszak, mindenképpen keressük fel az orvosunkat. Azért is fontos tenni ellene, mert a rossz leheleten túl az állandó nyitott szájjal alvás fogszuvasodáshoz és ínyvérzéshez is vezethet.

Ne felejtsük el megmosni a nyelvet

Fogmosásnak hívjuk, de valójában nem szabad, hogy csak a fogak tisztítására korlátozódjon a rutinunk. Minden alkalommal, vagyis legalább naponta kétszer a fogaink mellett a nyelvünket is meg kell tisztítanunk, hiszen rengeteg lepedék tapadhat le, amelyek a rossz szájszagért felelősek.

Fogselymezzünk rendszeresenNaponta egyszer érdemes fogselymet használni, ezt a szájvízzel ellentétben az esti fogmosáskor, lefekvés előtt. A fogaink közé szorult maradékokat ugyanis csupán fogmosással lehetetlen eltávolítani, ezzel nem csak a rossz szájszagot, de a fogínybetegségek kialakulását is megelőzhetjük.

Igyunk sok vizetA legideálisabb az lenne, ha a napi folyadékbevitelünket kizárólag vízzel fedeznénk, és sosem innánk cukros üdítőket. Ha ez nem járható út, akkor arra mindenképpen figyeljünk, hogy legalább az esti órákban ne igyunk semmilyen üdítőt, és ne is feküdjünk le szomjasan, mert az is szájszárazsághoz vezethet.