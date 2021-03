Füled érjen bokáigNem véletlenül alakult ki az a szokás, hogy ezzel a mondással köszöntjük a születésnaposokat. Ezzel ugyanis hosszú életet kívánunk nekik, olyan hosszút, hogy a füleiknek legyen idejük egészen a bokáig megnőni. Vagyis azt már elég régóta tudjuk, hogy a fül egy olyan testrészünk, amely egész életünkben nő, és bizony nem az egyetlen: az orrunk is nagyobb és nagyobb lesz az évek múlásával.

A füleink mérete születésünkkor még a testünk arányaihoz képest nagyobbak, és egész életünk során lineárisan növekszenek, habár a növekedés lassul, amikor elérjük a 8-10 éves kort, de abba nem marad, bár a megfigyelések szerint 85 éves kor fölött már számottevő méretbeli változás nem észlelhető. Ugyan ijesztőnek hangozhat, hogy a füleink és az orrunk is folyamatosan növekszik, de a változás lassan, viszont következetesen történik. A kutatók, akik 206 30 év fölötti beteg fülének a méreteit vizsgálták, azt találták, hogy minden évben 0,22 milliméterrel lett nagyobb, ami az emberi szem számára nem észrevehető különbség, legalábbis nem egyik évről a másikra. Viszont ez azt jelenti, hogy 80 éves korunkra már körülbelül egy centivel nagyobb a fülünk, mint 30 évesen.



A gravitáció nem az egyetlen okaAzt gondolhatnánk, hogy a fülünk és orrunk folyamatos növekedésének a gravitáció az oka, és kész. Természetesen ez is szerepet játszik abban, hogy ezek a testrészeink nagyobbak lesznek, de nem lehet csak és kizárólag erre fogni. A fülünknek ugyanis a kerülete is növekszik, nem csak a hossza, ami már nem magyarázható a gravitációval. A bőr rugalmasságának elvesztése is szerepet játszik ezen testrészeink növekedésében. Azt már régóta tudjuk, hogy a kollagén milyen fontos a bőrünk feszességének megőrzése szempontjából, ez a testben az egyik legnagyobb mennyiségben megtalálható fehérje, az idő előrehaladtával pedig egyre kevesebb és kevesebb lesz belőle a szervezetben. A nőknél ehhez a folyamathoz hozzátevődik a fülbevalók viselése is, bár csak a nehezebb darabok folyamatos hordása okozhatja a fülcimpák megnyúlását.



Hogy jobban halljalakAz a nézet is elterjedt, hogy a füleink azért nőnek egész életünk során, hogy elősegítsék a hallást. Mivel idősebb korban ez a képességünk egyre rosszabb, és a fülkagyló mérete befolyásolhatja a hallást, nem elvetemült elképzelés, hogy ez is lehet egy magyarázata a füleink növekedésére, az orr folyamatos nagyobbodására azonban ez nem ad választ, csak a kötőszövetek lazulása.



A férfiak rosszabb helyzetben vannakEleinte az volt a nézet, hogy csak a férfiak füle növekszik, de 1999-ben a Milánói Egyetem kutatása megállapította, hogy bizony a nők fülei is nagyobbak lesznek az évek során, és ez bizony az orra is igaz, bár a férfiak helyzete ebből a szempontból rosszabb. Az ő orruk ugyanis alapvetően nagyobb, és az évek során is jobban növekszik. Erre a magyarázatot az Iowai Egyetem tanulmánya próbálta megtalálni. A kutatók arra jutottak, hogy a testfelépítés különbözőségében keresendő az oka annak, hogy a férfiak orra nagyobb, mint a nőké. Általában ugyanis a férfiak nagyobb izomtömeggel rendelkeznek, amelynek fenntartásához és növekedéséhez több oxigénre van szükség, amelyet a nagyobb orr lehetővé tesz.