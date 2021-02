A tanulmányból kiderült, hogy a Covid-19 és más hasonló vírustörzsek egyes ruhákon is életképesek maradhatnak és akár 72 órán keresztül átterjedhetnek más felületekre is. A tudósok szerint a poliészter jelenti a legnagyobb átviteli kockázatot, ott még három nap után is fennáll a veszély, hogy a vírus átterjedhet más felületekre is. Ezt követi a 100%-os pamut, melyen 24 órán át maradt fenn a vírus és végül a polipamut, melyen 6 óráig marad rajta - írta meg a Daily Star.

Dr. Katie Laird virológus azt tanácsolta a kormánynak, hogy az összes egészségügyi munkaruhát a kórházakban a kereskedelmi előírásoknak megfelelően vagy ipari mosodában kell mosni.

A pandémia első szakaszában még nehéz volt megmondani, hogy a koronavírus mennyi ideig maradhat fenn a textíliákon. Kutatásaink azt mutatják, hogy az egészségügyben leggyakrabban használt három textil veszélyt jelent a vírus átterjesztésére. Ha az ápolók és az egészségügyi dolgozók hazaviszik a munkaruhájukat, akkor a vírus nyomait más felületeken is otthagyhatják" - nyilatkozta a szakértő.

A kutatók azon is dolgoznak, mi a vírus eltávolításának legmegbízhatóbb mosási módszere.

Ezeknek az anyagoknak a mosása magas hőmérsékleten, még háztartási mosógépben is eltávolítja a vírust, viszont ez nem szünteti meg annak a kockázatát, hogy a szennyezett ruha átterjeszti a koronavírust más felületekre, mielőtt kimosnák őket.