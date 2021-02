Esztergályos Cecilia szerint meg kell állítani a vírust és ennek nincs más módja, mint a védőoltás.

"Megálljt kell parancsolnunk ennek a vírusnak és ez máshogy nem megy, mint oltással. Ez egy világháború, a világot meg kell menteni ettől a vírustól. A kínai természetgyógyászat harminc éve olyan népszerű volt itthon is, hogy emberek fél vagyonokat voltak képesek elkölteni egy akupunktúrás kezelésre. Hatásos is volt, hiszen a kínai orvostudomány az egyik legrégebbi, nem is értem, most bárki is miért kétkedik. Én úgy vagyok vele, hogy mindent megteszek az egészségemért, amit a szakemberek mondanak" - nyilatkozta a Borsnak a művésznő, Esztergályos Cecília.