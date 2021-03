A középiskolai tanárnő azért oltatta be magát az AstraZeneca vakcinájával, hogy folytathassa az érettségizők oktatását - írta internetes honlapján a Novy Cas napilap. Az oltás után erős mellékhatások - magas láz és hidegrázás - jelentkeztek.

Az elhunyt tanárnő anyja elmondta, hogy a lánya február 13-án vette fel az AstraZeneca oltást, egy hétre került kórházba, ahol 27-én elhunyt. A televízió és rádió értesülései szerint az ABV2856 számú sorozatból kapta az oltást, amelyből 21 600 adagot szállítottak Szlovákiába.



A héten Dánia, Norvégia, Izland és Bulgária elővigyázatosságból leállította az AstraZenecával történő oltást, Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Luxemburgban és Lettországban és Olaszországban pedig két másik sorozat felhasználását függesztették fel, miután az oltás után néhány esetben vérrögképződést észleltek.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és több ország - közöttük a gyártó Nagy-Britannia, valamint Franciaország és Németország - szerint továbbra is alkalmazható a védőoltás, miután nincsenek arra utaló jelek, hogy az egyébként igen ritka trombózisos tünetek közvetlen összefüggésben lennének a vakcinával.