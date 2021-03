Nagyon sokan vannak, akik bizonyos testrészeikkel vagy az egész testükkel nincsenek kibékülve, de a legtöbben megtanulnak ezzel együtt élni, elfogadják: nem vagyunk tökéletesek. Másoknál azonban többről van szó, mint puszta elégedetlenség, az ő tüneteikre szakszó is van, és mentális betegségnek minősül: ez a testképzavar, ami egyre többeket érint. A nőknek ugyanis évtizedek óta nincsenek olyan mintáik, amik alapján egészséges testtudatot tudnának kialakítani maguk számára, a média sugallta "ideális" testkép, a képmegosztó oldalak, a tökéletesre retusált arcok és testek pedig csak rontanak a helyzeten.

Aki komoly testképzavarban szenved, azon egészen biztosan nem fog segíteni egy-két önelfogadásról szóló cikk, ugyanis a testdiszmorfia kezelése orvosi és mentálhigiénés feladat. Ha azonban csupán arról van szó, hogy a kelleténél kicsit többet elégedetlenkedsz a kinézeted miatt, írásunk neked szól.

1. Koncentrálj a pozitívumokra!

Szinte hihetetlen, hogy mennyi ember van, akinek a gondolatai folyton a kinézetük körül járnak. Életükben a a testükkel való elégedetlenség áll az első helyen, ami felborítja a nyugalmukat és a kapcsolataikban is hatalmas kárt okozhatnak. Nem könnyű, de gyakorolható, a test utálatának a kizárása a hétköznapokból, fontos, hogy képes legyél arra, hogy a azokra a testrészeidre helyezd a hangsúlyt, amelyek tetszenek magadon. Egészen biztos ilyen is van és nem is egy.

2. Szeresd a testedet!

A testünk folyamatosan bonyolult feladatokat lát el annak érdekében, hogy élhessünk. Mégis a legtöbb ember elfelejti megköszönni a testének ezt a non-stop tartó munkát. Pedig gondoljunk csak a sportra vagy egy műtét utáni lábadozásra: a tested erősebb, mint gondolod és hihetetlen teljesítményekre képes.

3. Amin lehet, dolgozz!

Saját magad elfogadása természetesen nem azt jelenti, hogy ne törekedjünk a változásra. Ha túlsúlyos vagy, és ez okozza a frusztrációdat, tegyél ellene. Az egészséges életmódra törekvés, a helyes táplálkozás és a sport jó irányba alakíthatja a kinézetedet is, és az önbizalmadat is növeli. Az önelfogadás nem azt jelenti, hogy minden úgy jó, ahogy van, hanem azt, hogy reális elvárásokat és célokat tűzzünk ki magunk elé.

4. Ne a tested legyen a fókuszban!

Tény, hogy a testünk állapota nagyban befolyásolja a közérzetünket, ám ha egészségesek vagyunk, ne hagyjuk, hogy egy-két "szépséghiba" elrontsa a kedvünket. Tudatosítsd magadban, hogy a tested fitt és erős, a gondolkodásodat pedig inkább máshová irányítsd. Ne a tested kinézetétől tedd függővé azt, hogy át tudod-e élni az életörömöt, hidd el, senki se tökéletes.

5. Ne ostorozd magadat!

Az égvilágon semmi, de semmi értelme nincs annak, hogy mindennap tudatosítod magadban, hogy mit nem látsz szívesen a testeden. Ne hagyd, hogy az öngyűlölet átvegye az irányítást az elméd felett.

+1 Ne azonosítsd magad a testeddel!

Bár az igaz, hogy a testi megjelenésünk is az identitásunk része, nagyon káros, ha csak a külső tulajdonságaiddal azonosítod magadat. Helyezz nagyobb súlyt a belső tulajdonságaidra, ha segít, vedd sorba, mit szeretsz magadon és miért vagy szerethető. Annak, hogy kiváló ember legyél nem lehet akadálya egy kis szépséghiba.

Bár a testképzavart inkább fiatal lányokhoz, nőkhöz kötjük, egyre inkább érinti a férfiakat is. Órákig tartó súlyemelés, szigorú étrend a tömegnövelésért, túlzott figyelem és aggodalom a kinézete miatt, avagy: ezek mind az általában férfiakat érintő izomdiszmorfia jelei lehetnek.