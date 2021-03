A 18 éves énekesnő, aki szerepelt a Sztárban Sztár+1 Kicsi és A Konyhafőnök VIP műsorokban, a koronavírus-járávny miatt kialakult speciális helyzetet nehezen kezelte, emellett pedig túl is hajtotta magát. Ezek együttesen vezettek odáig, hogy Nagy Bogi pszichológus segítségét kérte.

"Novemberben volt egy komoly mélypontom. Kiegyensúlyozott lány vagyok, de akkor minden összejött. Túlhajtottam magam, a kollégiumban reggeltől estig érkeztek a feladatok, amikor pedig hazajöttem, szintén nem tehettem meg, hogy elvonulok két napra aludni, joggal várta el a család, hogy részt vegyek a közös életünkben" – mesélte Nagy Bogi a Blikknek.

Az énekesnőnek ráadásul falási rohamai is lettek.

Durva falási rohamaim voltak... Éreztem, hogy baj van, és egyszer csak megzuhantam.

"Tízévesen egyszer már segített egy gyermekpszichológus, most is tudtam, szakember segítsége kell, és jót is tett."