Berki Krisztián 32 év aktív sportolói lét után visszavonult, és ahogy ő fogalmazott, újra éli a gyermekkorát. A sportoló, aki nemrég töltötte be a 36. életévét úgy érzi, belül még mindig nem idősebb 18-nál, sajnos azonban kívülről ez már másképp tűnik.

Arról is szó esett, hogy ők is megfertőződtek a koronavírussal - először a felesége, majd ő is pozitív tesztet produkáltak.

"Igen, hát múlt hét szerda reggel csináltunk egy gyorstesztet, nekem az negatív lett, a feleségemé pozitív. Viszont pénteken csináltattunk egy PCR tesztet, és mind a ketten pozitívan vagyunk, úgyhogy most újraindult a stopper óra, és 10 nap karantén ismét" - fejtette ki Krisztián. Azt mesélte, a feleségének láza is volt, de szerencsére már elmúlt, ő pedig arcüreggyulladáshoz hasonló tünetekkel küzd, de összességében jól vannak.