Nehezen viseli már a jelenlegi helyzetet Kökény Attila, az énekes most egyáltalán nem dolgozik, sőt teljesen elszigetelve él a családjával. Ő már túlvan a koronavíruson, de felesége és gyerekei nem. Viszont a rokonai közül többen súlyos állapotba kerültek, volt akit majdnem el is veszítettek.

„Körülöttünk többen, a testvérek, barátok is elkapták a vírust, a sógoromat nemrég vették le a lélegeztetőgépről, de hála a Jóistennek meggyógyult. Sajnos a nővérünk is kritikus állapotban került kórházba, az unokaöcséim a vírus szövődményeként tüdőgyulladást kaptak. Az utóbbi másfél hónap rendkívül kemény volt, de most már egészségileg és lelkileg is kezdünk kilábalni belőle. Én sem úsztam meg, de a feleségem, a gyerekeim és az unokáim nem fertőződtek meg, és most már valószínűleg nem is fognak, mert nem megyünk sehova, szinte elzártuk magunkat a külvilágtól. Nem járunk vásárolni, nem találkozunk a szűk családi körön kívül senkivel, nehogy bármelyikünk megbetegedjen" – mondta a Borsnak az énekes.

Kökény Attila már szinte egy éve teljesen össze van zárva a feleségével, noha azelőtt nem sokat találkoztak a fellépései miatt.

„Nagyon jó hatással vagyunk egymásra. Tökéletes a harmónia közöttünk, igyekszünk elfoglalni magunkat, szeretjük és támogatjuk egymást. Most, hogy stúdióba sem tudok vonulni, mert a barátom, akivel együtt szoktam dolgozni, szintén elkapta a koronavírust, igyekszem mással elfoglalni magam, a gyerekekkel lenni pedig csodálatos érzés."