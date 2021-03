Dózsa László komolyan aggódik szívműtétje miatt, ugyanis már másodszor halasztják el egy éven belül. A színész pedig nincs jól.

„Úgy volt, hogy tavaly május 9-én műtenek, de a vírus miatt nem lehetett. Az új időpont idén áprilisban lett volna, már a szükséges vizsgálatokat is megcsináltuk, de megint tolni kell az operációt, és ahogyan az orvosom mondta, kivárunk, hogy mi lesz ebben a helyzetben" – mondta a Blikknek.

Dózsa Lászlónak már fizikai tünetei is vannak, melyek arra utalnak, itt lenne az ideje az operációnak.

„Nem jó ez így, nem lehet sokáig halasztani egy ilyen műtétet. Fáradékony vagyok, lomhán működik a szívem, arról nem is beszélve, hogy havi 60-70 ezer forintot költök gyógyszerekre. Az elmúlt egy évben sokat romlott az állapotom, a fejem is rengeteget fáj, és félek, mi lesz, ha nem operálnak meg. Nehéz nem helyet adni a depressziónak, de tartom magam, optimista típus vagyok, aki a legnehezebb pillanatokban is a jót keresi, és meg is találja" – folytatta a színész.

Dózsa László szerint a probléma még 18 éves korában kezdődött, és az évek során lett komolyabb a baj.

„Szinte százszázalék, hogy az okok hatvan évre vezethetőek vissza. Tizennyolc évesen bokszoltam, majd volt egy verseny, amin a társam nem tudott indulni. Nem akartam cserben hagyni az egyesületet, és annak ellenére is ringbe szálltam váltósúlyban, hogy 39 fokos lázam volt. Utána jött egy szívbelhártya-gyulladás, de mivel szépen lassan felépültem, nem foglalkoztam vele. Húsz éve kezdődtek a komolyabb tünetek, fáradékony voltam, ezért orvoshoz fordultam, aki elmondta, hogy idővel cserélni kell a billentyűt, de mivel komoly tünetem nem volt, azt hittem, megúszom az egészet" – mesélte a színész, aki sajnos tévedett, és már nagyon várja, hogy végre túllegyen a műtéten.