Borut Pahor szlovén államfő vasárnap délelőttre hívta össze a politikai pártok vezetőit, a kormány és az említett szakcsoport tagjait annak érdekében, hogy kitalálják az április első felére vonatkozó szabályokat.

Janez Poklukar egészségügyi miniszter a tanácskozást követően a sajtónak azt nyilatkozta, hogy fellendülőben van a járvány terjedése, és ha nem hoznak szigorúbb intézkedéseket, többszáz ember halhat meg a koronavírus szövődményeiben június végéig. Elárulta, hogy a vakcinák hozzájuk egy hónap késéssel érkeznek, így nem tudják tartani az oltási tervet.

A javaslat szerint a 11 napra szóló teljes lezárás időszakában csak húsvét vasárnapjára tennének kedvezményeket. Ekkor feloldanák a lakhelyelhagyási tilalmat és engedélyeznék a családi összejöveteleket legfeljebb öt felnőtt főig, a hozzájuk tartozó gyerekekkel.

A lakhelyelhagyási tilalom mellett az iskolák ismét online oktatásra állnának át. Korlátoznák a tömegközlekedést is, és hétvégi, ünnepnapi menetrendet vezetnének be. A legtöbb üzletnek be kellene zárnia, a vállalatoknak és az intézményeknek pedig távmunkára kell átállniuk.

Szlovéniában vasárnapra 640-nel, több mint 210 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Forrás: MTI