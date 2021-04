Ha sűrűn papucs nélkül, mezítláb járkálunk a hideg kövön, vagy sokáig ülünk egy helyben, könnyen tapasztalhatjuk azt, hogy jéghidegre hűl a lábunk. Azonban előfordul az is, hogy az imént említett eseteken kívül néhány embernek szinte mindig hideg és többnyire fázik a lába. Most kiderítjük, hogy ennek mi lehet az oka és mi állhat a jelenség hátterében.

Főként a nőkre jellemző, hogy hidegnek érzik a végtagjaikat, gyakran fázik a lábuk, esetleg a kezük. Ezt az okozhatja, hogy a férfiak testében nagyobb az izom aránya, körülbelül 40%, ez a nők esetében csupán 25%,ezért mozgással kevesebb hőt tudnak termelni.

A hideg lábérzet annak is lehet a következménye, hogy nem viselünk kellően meleg zoknit, esetleg nem az időjárásnak megfelelő lábbelit viselnek vagy mezítláb, papucs nélkül járkálnak a lakásban. Ha ülő életmódot folytatunk, keveset mozgunk, akkor a lábakhoz nem jut elegendő mennyiségű vér, rossz lesz a vérkeringés, szintén hidegnek érezhetjük a végtagokat. De ezt könnyen lehet orvosolni azzal, hogy időközönként felállunk és átmozgatjuk a végtagokat.

Azonban, ha valaki az átlagosnál sűrűbben érzi azt, hogy hidegek a végtagjai, akkor előfordulhat, hogy a keringési problémákon felül más egészségügyi problémák is okozhatják ezt a jelenséget.

A Raynaud-kór alapvetően egy gyakori kórkép, amely főként a nőknél fordul elő és jellemzően az ujjakat, lábujjakat érinti. Általában hideg vagy stressz hatására a vért a bőrbe juttató kicsi artériák beszűkülnek, ezzel korlátozva a vérkeringést. Ennek következtében az ujjak mindkét oldalon elfehérednek, ezt szimmetrikus fájdalom kísérheti. Később kékes-lilás színűek lesznek, meleg hatására vörös színre váltanak. Ahogyan fokozatosan melegedik fel a bőr, tüskék, fájdalmas, égő érzés jelentkezhet.

A hidegérzékenységet pajzsmirigy-alulműködés is okozhatja. Ebben az esetben a hormonok hiánya lassíthatja az anyagcsere-folyamatokat és csökkenti a teljesítőképességet. A bőrt hidegnek, száraznak érezhetjük, előfordul viszketés is. Sokan gyanakodnak ilyenkor stresszre vagy pusztán az öregedésre, de ezen tünetek tapasztalása esetén érdemes orvoshoz fordulni, gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető.

Továbbá bizonyos hiánybetegségek, mint az alkoholizmus vagy a dohányzás is eredményezhet hideg lábakat. Amennyiben gyakran előfordul a hidegérzés és olyan tünetek is társulnak mellé, mint például a bőr árnyalatának megváltozása, zsibbadás, bizsergés, kiütések, sebek megjelenése, viszketés, keressük fel az orvosunkat.

Otthoni ápolásA hideg láb ellen különféle otthon is elvégezhető módszereket is alkalmazhatunk. Az egyik legegyszerűbb és leghatásosabb módszer a masszázs, ami serkenti a vérkeringést és lazítja az izmokat. A lábujjakat, a lábfejet, egészen a lábszárig masszírozzuk át. Érdemes a masszázs után zoknit húzni. A másik hatékony módszer a váltott vizes zuhany vagy lábfürdő. Ezen kívül a lábak átmozgatása is hatásos lehet, mivel felpezsdíti a vérkeringést és megerősíti a vérereket. Végezzünk bokakörzést, mozgassuk át a lábujjainkat és álljunk néhányszor lábujjhegyre.