Nyertes Zsuzsa már a második védőoltást is megkapta a kínai vakcinából. Sokan kételyekkel fogadták a keleti oltóanyagokat, ám ő kifejezetten örül neki.

„Mindenki nagyon ellene volt a kínainak és az orosznak, de mivel gyerekkorunkban is ilyen alapú oltásokat kaptunk, én boldog voltam, amikor a kínait kaptam. A háziorvosunk megerősített benne, hogy a kínai a mutáns vírusok ellen is véd. Teljes biztonságban érzem magam" - mesélte a színésznő a Ripostnak. Már édesanyja, párja és anyósa is megkapta a védőoltást, így biztonságban van a családja.

A sztár arról is mesélt, bízik benne, hogy júliusban már színpadra állhat, de addig is igyekszik lefoglalni magát.

„A főzésbe vezetem le a plusz energiáimat. Mindennap tornázgatok, de rám pattant 1-2 kilót, de jön a jó idő, mire a színpadra kerülök, a nézők a régi Nyertes Zsuzsát látják majd a színpadon. Múltkor felvettem a farmeremet, hát... kötözött sonkának éreztem magamat, de ez legyen a legnagyobb problémám„