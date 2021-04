A koronavírus és a vércsoportok kapcsolata sokáig csak megfigyeléseken alapult, ám a kutatók végre tudományos magyarázatot is találtak, amely szerint kiderült, hogy az A vércsoportú emberek a legérzékenyebbek a koronavírusra, majd őket követik az AB és a B vércsoportú emberek, a legellenállóbbak pedig azok, akik 0-s vércsoporttal rendelkeznek.

"Ami mára tudományos tény, sokáig csak megfigyeléseken alapult. Nagyjából egy hónappal ezelőtt, a Blood Advances tudományos folyóiratban közölték a kutatók a megfigyelések molekuláris magyarázatát" - nyilatkozta a Borsnak dr. Rusvai Miklós víruskutató.

"Mostanában a szervezet fehérjéi közül az ACE2 receptorokon van a legnagyobb figyelem, hiszen ezek ott vannak bizonyos sejtek felszínén és a koronavírus tüskefehérjéje képes hozzájuk kapcsolódni - mondta a Borsnak Rusvai - A vércsoport antigének is hasonló fehérjék, csak ezek a vörösvérsejtek felületén lévő molekulák. Az A vércsoport antigénekről tudtuk, hogy a vörösvérsejtek felszínén ott vannak az A és az AB vércsoportú embereknél, de most derült ki, hogy kissé módosult formában a tüdőhámsejteken is jelen vannak az említett vércsoportú egyéneknél. Kiderült az is, hogy a koronavírus nem csak az ACE2 receptorhoz tud kötődni, hanem ehhez a módosult A vércsoport antigénhez is, ami a tüdő hámsejtjein van" - magyarázza a virológus.

Rusvai elmondta, hogy a koronavírus ugyanerre az antigénre a vörösvérsejtek felületén képtelen kötődni. Mivel az A és az AB vércsoportú embereknél van A vércsoport antigén, náluk a koronavírus az ACE2 receptoron túl még egy felületen képes kötődni a tüdőhámsejteken, ami sokszorozza annak esélyét, hogy súlyosabb állapotba kerüljenek a betegség okozta tüdőgyulladás esetén.

"Mivel a 0-s vércsoportú emberekben nincs ilyen molekula, ezeknél az egyéneknél a koronavírus nem tud kapcsolódni a tüdőhámsejtekhez, azonban az A és AB vércsoportú embereknél a koronavírus két kötődési helyet is talál" - mondta.

"Ennek következménye az, ha egy A vércsoportú illető belélegzi a koronavírust, akkor az ő tüdejében kétszeres eséllyel kötődik a koronavírus a légzőhámsejtekhez, mint a 0-ás egyénekben" - fejtette ki Rusvai.