A Covid nem csupán egy légúti vírus, ahogy a kezdetek kezdetén hittük. Sajnos bebizonyosodott, hogy az egész testben okozhat gyulladásokat és létfontosságú szerveket betegíthet meg. A szakemberek arra jutottak, hogy a koronavírus tüskéi segítségével könnyedén kapcsolódik a szervezetünkben mindenhol megtalálható úgynevezett ACE2 receptorhoz, így jut be a sejtekbe - írja a Ripost.

Ezeket a létfontosságú szerveket támadja és betegíti meg leginkább a koronavírus:

1. Garat

Itt kezdi meg a koronavírus a szaporodását, ezen a területen azonban még csak ártatlannak tűnő, náthaszerű tüneteket okoz: orrfolyást, tüsszögést, torokfájást, köhögést.

2. A tüdő

A felső légutakból a tüdőbe jut a vírus, ahol erős gyulladást okozhat. Ráadásul felépülés után hosszabb távú egészségkárosodás is felléphet, például a tüdő hegesedése, így mindenképpen érdemes tüdőröntgent, mellkas CT-t és légzésfunkciós vizsgálatot végeztetni a covidfertőzés után.

3. Érrendszer és szív

A koronavírus-fertőzés során szívünk is veszélybe kerülhet. A vírus tüdőembóliát vagy mélyvénás trombózist is okozhat, de szívizomgyulladást, magas vérnyomás és szívelégtelenség is felléphet, akár a betegség lezajlását követően néhány hónappal is.

4. Agy, idegrendszer

A koronavírus megtámadja az idegrendszert, emiatt fordul elő fejfájás, szédülés, izom- és izületi fájdalmak. A szaglás és az ízérzékelés elvesztése is ennek a következménye. Súlyosabb esetben pedig agyvelőgyulladás és sztrók is előfordulhat.

5. Vese

Azok az emberek, akik már súlyos tünetekkel kerülnek kórházba, olyan mértékű vesekárosodást is szenvedhetnek, hogy később akár dialízisre is szükségük lehet.

6. Gyomor és bélrendszer

A brit mutáns egyik jellemző tünete a hasmenés, melyet akár hányás és erős gyomorgörcsök is kísérhetnek. Gyógyulás után előfordulhat, hogy túlzott gyomorsavtermelődés és refluxos tünetek lépnek fel.

Ha bármilyen tünetet észlel magán, használja Tünetkereső alkalmazásunkat, mely segítségével megtudhatja, hogy milyen betegségre, egészségügyi problémára utalhatnak panaszai.