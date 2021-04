Szulák Andrea nagyon várta, hogy megkapja a koronavírus elleni oltást, annál is inkább, mert a mostani időszakban több ismerőse is elkapta a vírust, volt, aki bele is halt a fertőzésbe. Azt mondja, amíg nem kapja meg a második vakcinát is, csak bevásárolni megy el otthonról és igyekszik maximálisan védekezni.