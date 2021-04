Pirner Alma őszintén vallott arról, hogy bizony neki is vannak néha nehéz pillanatai, illetve terhek a vállán, amelyekkel nap, mint nap meg kell küzdenie.

A tanácsadóként tevékenykedő Pirner Alma rengeteg nőnek segít, és kifejezetten erős nőnek tartja magát, ám ettől függetlenül nem tagadja, olykor neki is vannak nehezebb időszakai. Egy interjúban elárulta, ő is megtapasztalta már, milyen az, amikor túlvállalja magát. Szívinfarktus gyanúval került kórházba, ahol hosszas kivizsgálások után kiderült, hogy nem a szívével van probléma, hanem pánikbetegséggel küzd.

"Tizenkét évvel ezelőtt egyszer átestem rajta, mégsem ismertem fel azonnal a tüneteit. Akkor a természetgyógyászom rángatott ki belőle, emiatt most is rá támaszkodtam" - írja a BEST Magazin.

„Hónapokon keresztül, naponta akár többször is jelentkeztek a rohamok. Mindig heves szívdobogással kezdődtek, majd jött as végtagzsibbadás, az egész testes remegés, a légszomj, miközben a vérnyomásom érthetően az egekbe szökött, és ezt napi három nyugtatótabletta sem oldotta volna meg. Ellenben a rengeteg légzéstechnika, meditáció csodákat tett, de a teljes javulást az hozta el, hogy átalakítottam a napirendemet, a munkabeosztásomat" - fejtette ki a csinos híresség.