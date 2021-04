Ukrajnában keddre ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csaknem kilencezer új beteget jegyeztek fel, ami mintegy két és fél ezerrel több a megelőző napinál, a halálos áldozatok száma is több mint 150-nel haladta meg a vasárnapit.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 8940 új esettel 1 961 956-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 367-tel 40 367-re. A megelőző napon jóval kevesebben, 214-en haltak meg. Eddig 1 499 752-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 12 ezren, így most az aktív betegek száma mintegy három és fél ezerrel, 421 837-re csökkent.

Kórházba az elmúlt napban megint viszonylag nem sok, 2042 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napon is kevesebb mint 2400 volt, míg korábban négyezer fölötti.

A legtöbb új beteget, 892-őt az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása alapján az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 186 ezret, az elhunytaké pedig 36-tal 4257-re nőtt.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter keddi napi tájékoztatóján kijelentette, hogy Ukrajna már túljutott a járvány harmadik hullámának csúcspontján, ugyanakkor szavai szerint vannak még nehéz helyzetű régiók.

Kifejtette, hogy csaknem 13 és fél ezerrel kevesebben betegedtek meg az elmúlt hét alatt, mint a megelőző héten, és kórházba is 3 és fél ezerrel kevesebben kerültek. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy jelenleg még mindig 12 régió - az ország fele - van a legsúlyosabb, "vörös" szintű besorolásban. Szavai szerint a a fővárosban a legrosszabb a helyzet, továbbá Kijev megyében, valamint a déli és keleti régiókban azaz Odessza, Szumi, Mikolajiv és Harkiv megyékben. Az oxigéntámogató berendezéssel felszerelt kórházi ágyak telítettsége a fővárosban csaknem 75 százalékos, a többi említett megyében is 70 százalék körüli - tette hozzá a tárcavezető.

Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese egy tévéműsorban kijelentette, hogy egyelőre nem tervezik az ortodox húsvéti és a májusi ünnepek idejére a korlátozások szigorítását. Elmondta azt is, hogy a kimaradó Pfizer-vakcinákból közismert személyek és magas rangú politikai vezetők már nem kaphatnak soron kívül, ugyanis az ezt engedélyező rendeletet törölték. Korábban az AstraZeneca licence alapján Indiában gyártott Covishield vakcinával oltatta be magát a nyilvánosság előtt többek mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, maga Ljasko is, több kormánytag és híresség, hogy népszerűsítsék az oltási kampányt az országban. A Pfizer-vakcina első szállítmánya, 117 ezer dózis a múlt pénteken érkezett meg Ukrajnába.

