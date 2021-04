A brit tévés személyiség, James Argent túlsúllyal küzdött, ezért feküdt kés alá és esett át egy gyomorműtéten. A férfi reméli, hogy ez is segít neki abban, hogy egészségesen élhessen, miután évekig küzdött drogfüggősséggel is. Azzal leszámolt, most pedig a túlsúlyától szeretne megszabadulni. Ugyan a műtét rendben zajlott, a felépülés nem lesz rövid, és természetesen az étkezési szokásait is át kell alakítania, a következő néhány hétben kizárólag folyékony állagú táplálékot vehet magához.

A férfi elárulta, a műtét után vért hányt, jelenleg pedig elég kényelmetlen problémával küzd: nem tud szabadulni a szelektől. Még kórházban van, és természetesen attól is fél, hogy elkapja a koronavírust, de igyekszik pozitív maradni.