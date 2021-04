Ahogy az influenza esetében néhány éve már megjelent az orrspray általi immunizálás, most a koronavírusra is kifejlesztettek egy nazális vakcinát.

Gőzerővel dolgoznak szerte a világban, hogy újabb és egyre hatékonyabb oltóanyagokat hozzanak létre, amellyel legyőzhető a koronavírus. Nem csak injekció formájában lehetséges ezeket a szervezetbe juttatni. Most egy új vakcinát fejlesztettek ki Amerikában, amely orrspray formájában működik.

Ennek nagy előnye, hogy közvetlenül a fertőzés helyén képes elpusztítani a vírust. Az anyag már a klinikai kísérletek második fázisában tart.

„A klinikai tesztek első fázisában az amerikai nazális vakcina ártalmatlannak bizonyult, jelenleg a hatékonyságát tesztelik. A vakcina lényege az, hogy az orrnyálkahártyán indítja be az immunválaszt, vagyis ott, ahol a vírus cseppfertőzés során a szervezetbe jut" – mondta a Borsnak Tóth Sándor virológus.

A következő alkalommal pedig, amikor a vírus megjelenik az orrnyálkahártyán, azonnal beindul az immunitás, és a vírus képtelen lesz szaporodni.

„A most forgalomban lévő vakcinákkal ellentétben. Ez az oltóanyag már a fertőzés első fázisában gátolja a vírusszaporodást, arról nem beszélve, hogy nemcsak a betegség súlyos lefolyásától véd, hanem a tünetmentes fertőzéstől, így a terjesztéstől is" – mondta a szakértő, aki hozzátette, ez az anyag is vektorvakcina.

Az influenza ellen is használnak már néhány éve orrspray-t, és működik, csak hazánkban nem annyira elterjedt ez a módszer.

Tóth Sándor szerint a tökéletes megoldás az orrspray és a injekció kombinációja lesz.

„Az orrspray vakcina képes megakadályozni a koronavírus szaporodását a szervezetben, azonban a szisztémás immunitást nem tudja kialakítani. Véleményem szerint az injekció és a nazális vakcina kombinációja lenne az igazi, hiszen azzal elérhető az átvészeléses immunitás szintje, ami egyelőre a legbiztosabb védelem a koronavírussal szemben"