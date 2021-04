Bagdy Emőke szerint nekünk, magyaroknak nagy szükségünk van a szabadságra, amit az elmúlt időszakban nem kaptunk meg. Emiatt sokkal nehezebb viseljük a bezártságot, a korlátozásokat, mint más országok. Ez alól a gyerekek sem kivételek.

"A járvány a gyerekekben is komoly törést okoz, hisz azok a szülők, akik korábban mindenhatók voltak, most sorra kudarcba fulladnak, hiába keresik, nem találják a krízisből való kiutat. Igaz, egyedül erre nincs is lehetőség, a megoldás az összefogásban rejlik, abban, hogy betartjuk a szabályokat, felvesszük az oltást és vigyázunk egymásra" - mondta Emőke a Metropolnak.