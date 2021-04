Ismét közzétette a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a szennyvízvizsgálatok eredményeit. A minták szerencsére kedvező képet mutatnak: a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció látványosan csökken az országban, emelkedés már csak Debrecenben figyelhető meg - írja az nnk.gov.hu.

Budapest északi és déli részén a koncentráció is alacsony és a tendencia is csökken. Ugyanez igaz az agglomerációs területekre: Tökölre, Biatorbágyra, Szigetszentmiklósra, Budakeszire és Százhalombattára is. Emellett Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben csökkenő tendencia látható, míg Egerben és Kaposváron továbbra is az átlagosnál magasabb a koronavírus-koncentráció.

Ennek ellenére továbbra is ajánlott az elővigyázatosság, hisz a harmadik hullám továbbra sem ért még véget.

