Forgács Gábornál tavaly diagnosztizáltak prosztatarákot, többször is meg kellett operálni, volt olyan időszak, amikor az életéért küzdött .Végül egy hét órás műtéttel hozták teljesen rendbe.

A színész szerencsére már jól van, viszont nagyon sokat fogyott, így az orvos hízókúrára fogta.

Orvosi utasításra kellett felszednem néhány kilót, aminek én eleget is tettem. Talán túl is teljesítettem egy kicsit, most kilencvenhármat mutat a mérleg"

- mesélte Forgács Gábor a Blikknek. A színművész száznyolcvan centi és ehhez száznégy kiló volt, amikor elkezdtek lemenni róla a kilók.

Amikor a leggyengébb voltam, hatvannégy kilót mértek a kórházban! Hetvenegy-hetvenkettőnél tűnt úgy, hogy megmaradok, s hetvenkilencre sikerült felhíznom, amikor kiengedtek. Most szeretnék megállni, hogy a százat semmiképpen se lépjem át

- mondta a színész, aki a többek között a vajas kenyérnek is köszönheti, hogy sikerült újra formába lendülnie. Nemrég megkapta a második koronavírus elleni oltását is, így alig várja, hogy visszatérjen a munkába és a dolgos hétköznapokba.