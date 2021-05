Tavasszal sokan panaszkodnak arra, hogy utolérte őket a tavaszi fáradtság, hogy nincs energiájuk, bágyadtak, aluszékonyak. Ez bármennyire is kellemetlen, az esetek többségében teljesen természetes, hiszen ilyenkor áll át a szervezet téliről nyári üzemmódra. Ám a tavaszi enerváltságnak is van határa, amely után már krónikus fáradtságról beszélhetünk.

Sokan tapasztalják tavasszal, hogy állandóan fáradtak, netán még influenzaszerű tünetekkel is küzdenek. Ilyenkor a többség csak legyint, hogy ez bizony a tavaszi fáradtság, ám ha ez az állapot hetekig vagy akár hónapokig is elhúzódik, az bizony már krónikus fáradtságnak minősülhet.

CFS-szindróma

A krónikus fáradtság szindróma (Chronic Fatigue Syndrome – CFS) pontos okai még ismeretlenek, ám nagy valószínűséggel az immunrendszer legyengülése állhat a háttérben. Jellemzője, hogy az érintettek hónapokon át tartó folyamatos vagy állandóan visszatérő kimerültségre panaszkodnak, amely a pihenést és alvást követően sem szűnik meg.

A jelenség főképp az 50 év alatti nőket érinti, akik folyamatosan gyengének, levertnek érzik magukat. Korábban mindezt az ideggyengeség rovására írták vagy egyszerűen csak egy kalap alá vették a kimerültséggel, az utóbbi évtizedekben azonban az orvostudomány belátta, hogy ez egy önálló betegség.

Míg a sima fáradtság pihenés hatására elmúlik, addig a krónikus fáradtság továbbra is fennáll, sőt olyan tünetek is kapcsolódnak hozzá, mint a memóriazavar, a fejfájás, a dekoncentráltság, az izom- és ízületi fájdalom, a torokfájás vagy a hőemelkedés.

Az orvosok számára a mai napig rejtély, mi válthatja ki a CFS-t, ám a legtöbben a meggyengült immunrendszernek tulajdonítják a tüneteket. Érdekes, hogy a betegek egy része a CFS mellett különféle allergiától is szenved vagy egyéb autoimmun betegségben. Mások az alacsony vérnyomásra, a központi idegrendszer gyulladására vagy hormonális problémákra vezetik vissza a jelenséget.

A CFS kezelés

Legelőször fontos kizárni minden olyan betegséget - például a vérszegénységet vagy a pajzsmirigyproblémákat -, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak. Ha ilyesfajta elváltozást nem találnak a szakemberek, akkor érdemes a fennálló problémákra koncentrálni és ezeket minimalizálni, ugyanis sokaknál a krónikus fáradtság motiválatlanságba, depresszióba csaphat át vagy olyan méreteket ölthet, amely a mindennapi feladatellátást is komolyan megnehezítheti.

Az immunrendszer-terápiával például támogathatjuk a szervezetet abban, hogy megfelelően működjön. Ennek keretén belül érdemes legalább napi kétszer 500 mg C-vitamint szedni és

napi 400 mg magnéziumot fogyasztani. Emellett az orbáncfű hangulatjavító és antidepresszáns hatású, valamint kiváló immunerősítő, így tea vagy kivonat formájában szintén hatásos lehet a fásultság legyőzésében. A szibériai ginszeng pedig nemcsak a stressztűrésben segít, remek memóriajavító is. Míg a kasvirágot vagy Echinacea-t antivirális és immunerősítő hatása miatt jó szedni.



Az étrendkiegészítők bevezetése mellett azonban az életmódon is érdemes változtatnia annak, aki krónikus fáradtságban szenved. Jó, ha naponta 4-5x kerül a tányérra zöldség és gyümölcs valamint hetente legalább egyszer hal. A nem megerőltető fizikai aktivitás növelése is javasolt, például a napi 15-30 percnyi séta, úszás vagy kerékpározás kifejezetten pozitívan befolyásolhatja a rosszkedvet és a depressziót, de a relaxáció és a meditáció is csodákra képes főleg, ha a túlzott stressz okozza a tüneteket.