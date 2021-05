A második koronavírus elleni oltásán is túl van Tóth Gabi, aki közösségi oldalán osztotta meg követőivel a tapasztalatait és az érzéseit.

"Második oltást is megkaptam vasárnap... nem voltam túl jól tőle.., de hihetetlen megnyugvást ad nekem, hogy védelmet kaphatok általa!Gyenge voltam, és szédültem is... de mindig tudatosítottam magamban, hogy ezt nem betegség okozza, hanem a testem reagál és védelmet alakít..Megosztó téma és nem is akarok senkit győzködni, csupán a saját érzéseimet osztom meg veletek... voltam covidos.. ez a két nap immunreakció, amit az oltóanyag váltott ki, semmiség volt ahhoz képest, amit abban a 12 napban kellett átélnünk.. pedig bíztam az immunrendszeremben... hiszem, hogy ezzel nem csak magamat , hanem a családomat és embertársaimat is megóvhatom majd! Nekem fontos, hogy vigyázzak rátok! Bármennyire is nyálasan hangzik..." - olvasható Gabi bejegyzésében.