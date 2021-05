A kis Zalán negyedik gyerekként érkezett Pintér László családjába. A kisfiú mindössze 2.5 hónapos volt, amikor kiderült, hogy kétoldali rosszindulatú szemideghártya-daganatban szenved.

"Némi túlzással én már tényleg mindent láttam. Akasztott, vízbefúlt, összeégett embereket egyaránt. Kísértem kismamát, hogy életet adjon gyermekének és olyan is volt, aki engem látott utoljára életében. A célom mindig egy volt: segíteni másokon. Most mégis tehetetlen vagyok, pont, amikor a saját gyermekemről van szó. Zalánt jelenleg Svájcban kezelik, Az egyetlen hely ahol esélye van meggyógyulni. Ez egy nagyon költséges dolog. Önerőből már nem bírtuk, ezért egy alapítványt hoztuk létre, ahova a jó szándékú embereknek hála szép számmal érkeznek is a felajánlások. A végösszegtől azonban még így is távol vagyunk, 12 millió forint hiányzik a teljes kezelés kifizetéséhez- mesélte lapunknak az édesapa, aki két gyermekével itthon maradt, a felnőtt nagyfiúk (ő a tolmács és az édesanya támasza a embert próbáló pillanatokban) és Zalán pedig az anyukával Svájcban van."

- mesélte a Blikknek mentőtisztként dolgozó Pintér László.