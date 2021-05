Rengeteg olyan élelmiszer található meg a boltok polcain, amelyekről a legtöbb esetben nem is tudjuk, hogy milyen káros hatással vannak a szervezetre. Sőt, vannak ezek között olyan alapanyagok, amelyek kifejezett rákkeltő hatásúak. Most megmutatjuk, melyek azok, amelyeknek mindenképpen búcsút kell intenünk.

Pattogatott kukorica

A pattogatott kukorica az egyik legkedveltebb és legegyszerűbben elkészíthető nassolnivaló, amit csak néhány percre kell bedobnunk a mikróba és már fogyaszthatjuk is. Több kutatás is igazolja, hogy a popcorn zacskója belül be van vonva teflonnal, amelynek rögzítéséhez egy perfluoroktánsav (PFOA) nevű anyagot használnak. Ez a vegyi anyag felelős a meddőségért, továbbá növeli a húgyhólyag, a hasnyálmirigy, a máj és a hererák kockázatatát. A pattogatott kukoricán belül az egyik leginkább rákkeltő anyag a vaj ízt előállító kémiai anyag. A popcorn helyett érdemes más egészségesebb ropogtatnivaló után nézni.

Finomított lisztek

A fehér liszt előállításához egy úgynevezett „lisztkezelő" szert, klór-dioxidot használnak, ami egy rendkívül veszélyes, mérgező anyag. Továbbá a lisztnek nagyon magas a glikémiás indexe, ami miatt a liszttel készült ételek hirtelen megemelik a vércukorszintet, ami szintén segíti a rák terjedését.

Krumpli chips

A boltokban kapható olajos chipsek a magas só és transzzsír tartalmuk miatt erősen igénybe veszik a vesét és az érrendszert. Amellett, hogy súlygyarapodást idéznek elő, gyulladást okoznak a szervezetben, valamint az emésztés során keletkező nitrozamin serkenti a rákos sejtek kialakulását.

Konzerv paradicsom

Egyszerű és praktikus megoldás konzerv paradicsomot használni főzések alkalmával, azonban egy laboratóriumi kutatás során kiderült, hogy különféle konzervtermékek, a konzerv paradicsom és a gyümölcsöt tartalmazó konzervek bioszfenol A-t tartalmaznak, amelyet műanyag tárgyak gyártásánál alkalmaznak, péládul CD-k vagy vizes palackok esetében, ez akár emlőrákot is okozhat. Továbbá fokozhatja a hormonegyensúly felbomlását, ez elhízást, a figyelemhiányt és a hiperaktivitást.

GMO

A genetikailag módosított termékeket minden esetben ajánlott elkerülni, ugyanis több vizsgálat is kimutatta már a GMO-s termékek és a daganatok közötti kapcsolatot.

Hidrogénezett olajok

A hidrogénezett olajok, másnéven transzzsírok, mesterséges termékek, amelyeknek olyan megváltozott kémiai szerkezetük van, amelynek köszönhetően nem avasodik be a termék, így sokáig felhasználható marad. Azonban ez a megváltozott kémiai szerkezet, az emberi szervezetre egyáltalán nincsen jó hatással. A transzszírok hozzájárulnak az immunrendszer gyulladásához, amely szívbetegséghez, cukorbetegséghez, stroke-hoz vezethet. Olaj vásárlásakor mindig érdemes elolvasni az adott termék címkéjét, hidrogénezett olaj helyett pedig használjunk olíva vagy repceolajat.

Feldolgozott élelmiszerek

A különféle pácolt húsoknak rendkívül magas a nitrit és nitrát tartalmuk, ami nagy mennyiségben növeli a gyomor-és más rákok kialakulását. A feldolgozott élelmiszerek tele vannak fehér liszttel, cukorral, olajjal, rengeteg színezékkel, aromákkal, amelyek rossz hatással vannak az egész szervezetünkre. Az egészségünk megőrzése érdekében iktassuk ki ezeket az élelmiszereket az étrendünkből.