Napok óta rosszul érezte magát Fásy Ádám, de nem tuljadonított nagy jelentőséget a tüneteknek. Szerettei azonban meggyőzték arról, hogy forduljon orvoshoz, és ennek köszönheti az életét.

"Be kell vallanom, nem vettem komolyan a jeleket, nekem nem utaltak arra, hogy a szívemmel lenne baj. Úgy hét-nyolc napja éreztem először, hogy fáj a mellkasom és egy kicsit zsibbadt a bal karom, de azt hittem, megfáztam. Napokig nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget, majd múlt csütörtökön többször is annyira levert a víz, hogy át kellett öltöznöm. Ám őszinte leszek, még ekkor sem gondoltam arra, hogy orvoshoz menjek" - mondta a Blikknek. Felesége meggyőzte őt, hogy menjen el orvoshoz, így be is jelentkezett háziorvosához.

"Rákötött egy EKG-gépre, és amint meglátta az adatokat, közölte: irány a kórház, mégpedig mentővel" - árulta el Fásy Ádám, aki még ekkor is meg volt győződve arról, hogy orvosa túlreagálja. "A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájára vittek be, ahol sokkoló hírt kaptam: egy-két órán múlt az életem. Mint kiderült, a szívem az akkori állapotában maximum egy napot bírt volna még ki. A hét végét már nem értem volna meg, szívrohamom volt" - mondta. Szinte rögtön a műtébe tolták.

"Két koszorúeremmel is baj volt, az egyik teljesen el volt záródva, a másik úgy ötvenszázalékosan működött. Kitisztították az ereket és két sztentet ültettek be. A vizsgálat megállapította, hogy szívizomelhalásom van, valószínű korábban már volt egy hasonló infarktusom. Marikával azt feltételezzük, hogy tavaly szeptemberben lehetett, akkor szenvedtem hasonló tünetektől" - tette hozzá Fásy Ádám, aki megfogadta, ezentúl rendszeresen jár kivizsgálásokra.

"Annyi minden alakult jól... Hogy a feleségem rábeszélt a doktorra, a háziorvosom gyors reakciója, a szívklinika világszínvonalú, dr. Merkely Béla professzor és dr. Becker Dávid egyetemi docens vezette csapata. Külön köszönöm a nővérek és ápolók törődését. Megmentették az életem! Később fogtam csak fel, hogy meghalhattam volna. És ha nem szedem a gyógyszereket, amiket felírtak nekem, akkor ez meg is történhet. Ezért ugyan eddig nem voltam orvoshoz járó ember, ezentúl mindent betartok, amit a szakemberek mondanak" - mondta.