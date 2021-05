Sokat írtunk arról, hogy koronavírus még hónapokkal a fertőzés után is tud kellemetlen tüneteket okozni. Erről számolt be az a 39 éves biatorbágyi nő is, aki már fél éve küzd a poszt-covid tünetekkel .

A 39 éves biatorbágyi nő novemberben esett át a koronavírus-fertőzésen. Szaglását elveszítette, sokat fáj a feje, néha a fizikai munka annyira kimeríti, hogy le kell ülnie, mert a szíve annyira szaporán ver, hogy alig kap levegőt. Elkeserédésében a háziorvoshoz fordult, aki felvilágosította, hogy rosszulléteit migrénes roham okozza, mely tipikus poszt-covid tünet.

Mennem kell tüdőgyógyászatra, kardiológiára, laborvizsgálatokra, de lesz neurológiai és valamilyen koponyaűri vizsgálat is, ha jól értettem. A doktornő azt mondta, hogy ezek teljesen általános és klasszikus poszt-covid tünetek. Szóba került a szagláselvesztésem is, nem örülök. Azt mondta, hogy a korábbi tapasztalatok azt mutatják, akinek ennyi idő után sem tér vissza a szaglása, már nem is fog. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, persze az orvos is azt mondta, hogy próbáljam meg edzeni a szaglásomat, hátha. Benzint, erős fűszereket, parfümöt kell szagolgatnom" – mesélte a nő a Ripostnak, akinek mindenféle gondja volt a koronavírus-fertőzés óta. Hormonproblémái voltak, különféle gyulladások léptek fel a szervezetében, de most leginkább a migrén keseríti meg a hétköznapjait. Az első oltást szerencsére már megkapta, így bízik abban, hogy nem lesz másodjára is covidos.