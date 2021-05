Az, hogy valakinek mennyire ápolt a keze, sokat elárul róla. Akadnak olyanok, akik otthon oldják meg a kézápolást, mások akár hetente is képesek manikűröztetni, csakhogy kifogástalan legyen a kacsójuk, de az sem ritka, hogy valakit egyáltalán nem érdekel, miképp fest a keze, körme. Az ápoltság azonban csak egy dolog, mert a körmeink akár gondozottak, akár nem, nagyon sok mindent elárulnak rólunk.

Például árulkodhatnak a szakmánkról, hiszen míg egy irodista keze valószínűleg minden nagyobb erőfeszítés nélkül megkímélt állapotú, addig aki kétkezi munkát végez, annak meglehetősen sokat kell tennie azért, hogy legalább elfogadható legyen. Ráadásul nemek szerint is jelentősen különböznek a kézápolási szokások, bár manapság már kifejezetten sok férfi jár manikűröshöz, sőt pedikűröshöz is. Ám hiába a szakszerűen gondozott kacsó, mert akadnak olyan dolgok, amelyekről akkor is színt vallanak a körmeink, ha nem akarjuk.



Az egészséges köröm

Mi köze az egészségnek a körmökhöz? Nagyon is sok, hiszen a körmünk színe, állaga és úgy az általános állapota sokat elárul az egészségünkről.

Az egészséges köröm sima felszínű, kissé fényes, szilárd, ám hajlítható és a tövénél egy félholdra emlékeztető, világosabb sáv helyezkedik el.

Amennyiben a körmökön különféle elváltozásokat észlelünk: fehér foltokat, csíkokat, barázdákat vagy egyenetlenségeket, érdemes szakorvoshoz fordulni. Sokáig tartotta magát az a hiedelem, hogy ezek a jelenségek csak valamilyen hiánybetegségre utalnak, ám valójában ez egyáltalán nem biztos. Meglehet, hogy csupán a helytelen körömápolás következtében sérült meg a köröm, s emiatt alakultak ki a foltok, barázdák, de az is lehet, hogy valamilyen súlyosabb problémára – akár máj- vagy szívbetegségre – figyelmeztetnek a szokatlan elváltozások. Mivel laikusként képtelenség meghatározni, hogy melyikről is van szó, így jobb, ha nem mi magunk akarjuk felállítani a diagnózist, hanem bőrgyógyászhoz fordulunk, aki tudni fogja, milyen további vizsgálatok szükségesek a pontos kórkép megállapításához.

Miről árulkodik a körmöd?

Annak ellenére, hogy érdemes szakembert felkeresni a tartós elváltozásokkal, azért az sem baj, ha nagyjából tisztában vagyunk azzal, milyen betegségekre utalhatnak a körmeink.

Vérszegénység, vashiány

Ha a körmünk kifejezetten matt, fénytelen és még halovány is, esetleg homorúvá – kanálszerűvé - válik az bizony vérszegénységre vagy vashiányra utalhat, ennek hátterében pedig helytelen táplálkozás, felszívódási zavar, ételallergia vagy egyéb emésztőrendszeri problémák állhatnak.

Belső szervek betegségei

A körmeink a belső szerveink állapotáról is árulkodhatnak, így bizonyos elváltozások akár szív-, tüdő-, máj- vagy vesebetegségekre utalhatnak. Ilyen például, ha a körömágy megdagad és úgynevezett buzogányköröm alakul ki, amely oxigénellátási és ezzel együtt szív- vagy tüdőproblémát jelezhet. A különféle elszíneződések vese- vagy májgondokra, míg a kis fehér félhold eltűnése szív-, érrendszeri- vagy pajzsmirigybetegségekre figyelmeztethet.

Ízületi gyulladás vagy ekcéma

Bár az ekcéma vagy az ízületi gyulladás nem alattomos betegség, hiszen a tünetei meglehetősen karakteresek, ezek is okozhatnak különféle elváltozásokat a körmökön, például kisebb bemélyedéseket és egyenetlenségeket.

Stressz

A stressz szintén olyan népbetegség, amely mindenkit érint, ugyanakkor mindenkinél más tüneteket produkál. Ez a tünet megjelenhet akár a körmökön is, méghozzá vízszintes vonalak formájában.

Hiánybetegségek

A körmök ugyanakkor a fentebb már említett hiánybetegségekre is – de nem csak azokra! – utalhatnak. Ilyen a vashiány, a kalciumhiány, az A- és B-vitamin hiánya, amelyek puha körmöket eredményeznek. A behasadt körmök a biotin nem megfelelő szintjét jelezhetik, míg a keresztbarázdák a rossz táplálkozás következtében kialakult ásványianyag-hiányra utalhatnak.

Mivel a tünetek egyszerű hiányállapotok, ugyanakkor komoly betegségek mentén is kialakulhatnak, így tartós fennállásuk esetén mindenképpen forduljunk bőrgyógyászhoz vagy belgyógyász szakorvoshoz a pontos diagnózis és a célzott terápia érdekében.