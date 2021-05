Korábban már volt egy vetélése Ellie Whittakernek, így ezúttal meg sem fordult a fejében, hogy elengedhe kisbabáját, súlyos betegsége ellenére sem.

A kemoterápia azonban veszélyeztette volt a baba életét, ezért a 21 éves brit nő úgy döntött, nem kezelteti magát, amíg világra nem hozza gyermekét.

A kemoterápia nélkül Ellie nap, mint nap kockára tette az életét, hiszen ezzel jócskán növelte annak az esélyét, hogy továbbterjedjen a betegsége.

Egy héttel azután, hogy kislánya, Connie 2020. március 18-án világra jött, az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy a rák átterjedt a gyomrára és a lépére is, ekkor már a III. stádiumban volt.

Végül csoda történt, ugyanis Ellie története mégis szerencsés véget ért, 12 kemoterápia után 2020 októberében gyógyultnak nyilvánították - írja a Bikk Rúzs.

"A terhesség alatt próbáltam nem gondolni arra, hogy rákos vagyok, igyekeztem csak a születendő kislányomra, Conniera koncentrálni. Alig vártam, hogy édesanya legyek. Olyan sokáig éltem együtt a rákkal, hogy most, hogy meggyógyultam, alig akarom elhinni.Végre semmi mással nem kell foglalkoznom, csak a kislányommal. Egy pillanatig sem bántam meg a döntésemet, ugyanígy döntenék ma is. Connie most már 8 hónapos, jönnek az első fogai, próbál felülni. Ő a legédesebb baba a világon, semmiért nem cserélném el a világon" - nyilatkozott a boldog édesanya.