A magyar lakosság mintegy 22 százaléka szenved szénanáthás és/vagy asztmás tünetektől az allergiaszezonban. Ez pedig az egész életminőségre kihat. A tünetek intenzitása egyénenként eltérő és a gyógyszeres terápia mellett bizonyos életmódbeli változtatásokkal, enyhíthetőek, így elviselhetőbb lesz számukra ez az időszak – írja a Reblog. Íme néhány tipp!

Zárjuk ki a polleneket!



A pollenallergiásoknak figyelniük kell arra, hogy minél kevesebb kontaktus legyen az allergiát kiváltó részecskékkel. Ezért inkább érdemes kerülni a gyakori szellőztetést, és csak a reggeli órákban 5 percre nyissák ki az ablakot. A hajnali órákban azonban semmiképp sem tegyék, mivel ekkor a legmagasabb a kültéri levegő pollenkoncentrációja.

Ventillátort ne használjanak (főleg ne nyitott ablak mellett)! Az allergiás tüneteket enyhíti, ha a beltéri levegő páratartalmát csökkentjük, például egy rendszeresen és szakszerűen tisztított klímával. A speciális légszűrővel ellátott klíma a szállórészecskék akár 95%-át is eltávolíthatja a levegőből.

Mossuk le a polleneket!



Minden alkalommal, amikor belépünk az ajtón, a külvilágból származó részecskéket is bevisszük otthonunkba. A pollenek megtapadnak a ruhánkon, a hajunkon, a bőrünkön és a cipőnkön is. Ezért tanácsos azonnal ruhát váltani, amint hazaértek, és gyakrabban zuhanyozni.

Viseljünk maszkot!



A pollenallergiásoknak érdemes maszkot viselni, amikor kint tartózkodnak, hiszen ezzel a módszerrel megakadályozható (legalábbis csökkenthető), hogy a pollenek a légutakba jussanak.

Takarítsunk gyakran!



A beltéri allergének legbiztonságosabb eltávolítása érdekében takarítsunk alaposan. Nem szabad erős vegyszereket használni, mert az csak irritálhatja a légutakat és súlyosbíthatják a tüneteket is. Érdemes olyan porszívóval takarítani, ami HEPA szűrővel ellátott. Az allergiásoknak hetente több alkalommal is érdemes porszívózniuk, valamint gyakrabban mossák ágyneműjüket is. Minden olyan anyag, ami a légutakat irritálhatja, csak súlyosbítja a tüneteket, ezért kerüljük a füstöt, a szmogot és a dohányzás minden formáját.