Most, hogy egyre jobb az idő fontos, hogy mindenki odafigyeljen a napvédelemre. Holly Barrington erre figyelmezetet mindenkit, miután ú súlyos napmérgezést kapott.

A nyárral együtt elérkezik a napozás korszaka, ami egyáltalán nem egészséges, legfőképp nem a megfelelő napvédelem nélkül, de olykor még amellett is okozhat problémát. Holly Barrington is így járt, Tenerifén nyaralt, és hiába használt krémet, mire visszatért a szállodába érezte, hogy az arca duzzad és a testhőmérséklete is megemelkedett. Másnap reggelre a szeme annyira feldagadt, hogy a 20 éves nő megijedt, meg fog vakulni. Az orvos azt mondta, valószínűleg napmérgezés.

A kifejezést egyre szélesebb körben ismerik és használják. A fájdalmas tünetek közé tartozik a hólyagosodás, duzzanat és bizsergés, fejfájás, émelygés és láz. A napszemüveg és a napvédő krém sem óvta meg a lányt a sugarak súlyosan káros hatásaitól.

Ha el akarjuk kerülni, akkor fontos, hogy legalább SPF 30-as napvédőt használjunk, de inkább magasabbat. Ne tartózkodjunk tűző napon, és folyamatosan ismétejük a napvédő használatát, amiből bőségesen kenjünk magunkra.