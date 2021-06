Trokán Péter év végén fertőződött meg a koronavírussal, de még hónapokkal a gyógyulása után is szenved a mellékhatásoktól.

A Meglepetés magazinnak árulta el, hogy a rehabilitációja másfél hónapig tartott, de még mindig keresi régi önmagát. A színész kórházba került és lélegeztetőgépre is kapcsolták, mert a tüdejére húzódott a betegség, most azt is elárulta, kinek köszönheti az életét.

A háziorvosomnak köszönhetem, hogy élek! De egy kicsit még érzem a koronavírus utóhatását, és keresem a régi kondíciómat"

- mesélte Trokán Péter, aki hat kilót fogyott a koronavírus miatt és sokáig annyira gyenge volt, hogy semmilyen fizikai tevékenységet nem tudott végezni. Szerencsére már sokkal jobban van, ma már a mindennapi úszás is visszatért az életébe.