Nemzetközi versenyeken vett részt a skót Natalie Rushton, aki kétéves kora óta táncolt. Ez volt mindene, de 2019-ben az álmai összetörtek. Ekkor esett össze a munakhelyén, és habár akkor egy mellkasi fertőzés miatt lett rosszul, az orvosok azonban egy sokkal súlyosabb betegséget állapítottak meg nála a kivizsgálások során.

A 21. születésnapja előtt közölték vele, hogy élete hátralévő részét kerekesszékben kell töltenie. Egy gyógyíthatatlan, degeneratív idegrendszeri betegség, az úgynevezett MND támadta meg ugyanis, ami megakadályozza, hogy az agyból induló jelek eljussanak az izmokig. Ennek következtében a betegek elveszthetik a járás képességét, de az evés, a beszéd vagy a légzés is problémás lehet.

Natalie összetört a diagnózis hallatán, mikor felfogta, hogy valójában ez mit is jelent. Nem tudtam abbahagyni a sírást" - mondta a Daily Recordnak, és hosszú ideig nem is beszélt a betegségéről csak a közeli barátainak és családjának. Úgy döntött azonban, hogy most a nyilvánosság elé tárja állapotát, ugyanis fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és arra, hogy ez nem korfüggő.

