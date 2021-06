Rusvai Miklós professzort a Ripost kérdezte arról, létezik-e olyan mutációja a koronavírusnak, amely nem okoz poszt-Covid-tüneteket.

"Inkább úgy mondanám, hogy mindegyik mutációnál előfordulhat poszt-Covid tünet, de nem a vírustörzsek különbözősége miatt jelentkeznek eltérések, hanem a különböző égtájak, a földrészek, a viselkedés kultúrája miatt lehetnek a fertőzésnek nagyon eltérő tünetei. Ha például Indiát nézzük, ott gyakori a feketegombás fertőzés, az úgynevezett mukormikózis, míg nagyon ritkán számolnak be pszichés zavarokról, depresszióról poszt-Covidos tünetként. Indiában nem biztos, hogy az emberek legnagyobb gondja az, hogy a fertőzés után depressziósak lettek. Míg Európában vagy az Egyesült Államokban erre inkább felfigyelnek" - fejtette ki a virológus, aki korábban arról is beszélt, hogy az indiai mutáns halláskárosodást is okozhat.