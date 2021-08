A boldog nyaralást könnyen tönkre tudja tenni a gyakori vizelés, alhasi görcs, esetleg az intim területen fellépő égő és viszkető érzés. Ha maradéktalanul ki akarjuk élvezni a pihenés minden pillanatát, akkor érdemes gondoskodnunk a felfázás és bizonyos hüvelyi fertőzések megelőzéséről: a fényvédő krémeken kívül az erre alkalmas készítmények is legyenek a bőröndben.

A nők háromnegyede élete során átesik valamilyen húgyúti vagy intim fertőzésen, és a nyaralás egyértelműen a legrosszabb pillanat az ilyen kellemetlen betegségekhez. Ilyenkor érdemes tehát fokozottan odafigyelnünk, ha nem akarjuk, hogy a gyakori mosdólátogatás, a hasi görcsök és a vizeléskor jelentkező égő érzés tönkretegye a pihenésünket. Szerencsére sokat tehetünk már a megelőzésért is, de akkor sem kell kétségbeesni, ha már megtörtént a „baj". Érdemes viszont felkészülten útra kelnünk, és a szokásos gyógyszereink és a fényvédő krémünk mellett a felfázás elleni gyógynövényes készítményeket is elcsomagolnunk a bőröndbe.



A megelőzéssel sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkatA felfázás és a hüvelyi fertőzések megelőzése érdekében sokat tehetünk, de még a legnagyobb elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy a baktériumok ott is elszaporodnak, ahol nem kéne. A vizes környezet és a nedves fürdőruha ugyanis elősegíti a kórokozók elburjánzását. Az alapvető higiéniai szabályok betartásával viszont máris csökkenthetjük az esélyét annak, hogy kellemetlen betegségek tegyék tönkre a nyaralásunkat.

Igyunk minél több folyadékotA bőséges folyadékbevitel a megelőzéshez is elengedhetetlen, és akkor is, ha már sajnos bekövetkezett a fertőzés. Ezáltal ugyanis több, de sokkal hígabb vizelet ürül, ami így kevésbé lesz irritáló, valamint a gyakori ürítéssel nem hagyunk időt a kórokozóknak a szaporodásra sem, illetve a húgyutakat is átmossuk.



VitaminbevitelNyáron sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy megfelelő vitaminmennyiséggel lássuk el a szervezetünket, hiszen ennek segítségével tud az immunrendszerünk felkészülni a különböző fertőzések elleni védekezésre. A legjobb, ha változatos táplálkozással visszük be a szükséges vitaminmennyiséget, amit étrend-kiegészítőkkel tovább támogathatunk.

Cseréljünk fürdőruhátA nyaralásra egyébként sem egy fürdőruhával indulunk el, hiszen véletlen balesetek miatt is szükség lehet a váltásra, de érdemes úgy készülnünk, hogy naponta akár többször is le tudjuk cserélni a dresszt. Két fürdőzés között ugyanis nem ajánlatos a nedves fürdőruhában ücsörögni, mert azzal csak az intim tájékon megtelepedő kórokozók szaporodásának kedveznénk.



Gyakori betét- és tamponcsereÉvszaktól és programtól függetlenül nagyon fontos, hogy a tamponokat és betéteket a lehető leggyakrabban cseréljük. Nyaralás, de főleg vizes programok esetén erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Mindenekelőtt válasszunk olyan tampont, illetve betétet, amely mentes mindenféle illatanyagtól. Gyakran iktassunk be cserét, ami előtt, illetve után alaposan tisztítsuk meg a kezünket.



A megfelelő fehérneműk kiválasztására minden évszakban törekednünk kell, hiszen a nagyon szűk, műszálas anyagból készült bugyik akadályozzák a megfelelő szellőzést. Ez pedig a bikinikre is igaz, ezek vásárlásakor is érdemes a természetes, pamut anyagból készülteket előnyben részesíteni.



Körültekintő WC-használatA nyilvános mosdókat mindig nagyon körültekintően vegyük igénybe. Legyünk minden esetben óvatosak, hogy csökkentsük a nem kívánt fertőzések kialakulásának esélyét. A WC-ülőkével lehetőség szerint közvetlenül ne érintkezzünk, vagy előtte fertőtlenítsük, illetve takarjuk le a deszkát. Toaletthasználat előtt és után is mossunk kezet, és ha lehet, ne használjuk a közös kéztörlőt, inkább egy nálunk lévő papír zsebkendőt. Ügyeljünk a helyes törlési irányra is, azaz mindig elölről hátrafelé töröljük meg magunkat, hogy a végbélkörnyéki kórokozókat ne sodorjuk a húgycső közelébe.



Mi tehetünk, ha már megtörtént a baj?Ha minden elővigyázatosság ellenére mégis elkapnánk valamilyen húgyúti fertőzést, akkor sem kell attól tartanunk, hogy a kellemetlen tünetek élvezhetetlenné teszik a nyaralást - amennyiben az utazás előtt felkészültünk erre az eshetőségre is. A fényvédők és a szokásos gyógyszerek mellett az ilyen felfázásos, illetve hüvelyi fertőzéses tünetek enyhítésére alkalmas készítmények is legyenek benne a bőröndben. Az enyhe hólyaghurut tüneteinek enyhítésére használhatunk hagyományos gyógynövényekből készült szereket. A medveszőlő levelének kivonata köztudottan segít a gyulladások enyhítésében, antibakteriális és fertőtlenítő hatású összetevőinek köszönhetően hatásosan enyhíthetők a panaszok.