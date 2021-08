Javában tombol a nyár, a kánikulát legtöbbször pedig csak a strandon lehet elviselni. Az egész napos strandolásnak azonban kellemetlen következményei lehetnek, holott ezeket egy kis odafigyeléssel könnyen el is kerülhetnénk. A nyári strandtáskába egy, a hüvelyflóra védelmét biztosító készítményt is érdemes bedobni, hiszen a kiváltó októl függetlenül segíthet a bakteriális vaginózis megelőzésében, ami a nyári strandolások alatt különösen fontos.

Bizonyos szabályokat egy nőnek érdemes minden körülmények között – még a nyaralás közben is – betartania. Íme a helyes strandolás alapszabályai:

1. SOHA, semmilyen körülmények között ne ülj rá a WC-deszkára

A nők nagy részét kirázza a hideg, ha nyilvános vécét kell használnia. Eleve nem tudhatjuk, hányan használták a WC-t előttünk, másrészt az ülőke tele lehet baktériumokkal, amik különböző fertőzéseket okozhatnak. Ha mégis muszáj ráülnünk, mindenképpen érdemes használat előtt letörölni vagy papírral lefedni. Bár ez sem nyújt teljes védelmet, mégis csökkenthetjük vele a fertőzés kockázatát. Az is nagyon fontos, hogyha van valamilyen bőrsérülésünk az ülőkével érintkező felületen, azt mindenképpen ragasszuk le ragtapasszal, hisz ott terjednek leginkább a fertőzések. Bár a legtöbb nő tisztában van vele, hogy a nyilvános WC deszkájára ráülni nem túl bölcs dolog, arról kevesebb szó esik, hogy lehetőleg még a vécékilincset se fogjuk meg, ugyanis azon akár több kórokozó is lehet, mint a vécédeszkán. Ne csak a WC használata után, hanem már előtte is mossunk kezet, hiszen a kezünkkel szintén magunkra kenhetünk sok kórokozót.

2. A strandon se feledkezz meg a helyes törlési irányról: elölről-hátra

Már kislány korunkban megtanuljuk, hogy vécéhasználat után sose töröljünk hátulról előre, hisz akkor a bélben jelen levő kórokozók a hüvelybe juthatnak, ami nagyon csúnya fertőzést okozhat. Az irány szigorúan az elölről-hátra, minden körülmények között, így a strandon is.

3. Ha éppen megvan a menzeszed, minden mártózás után cserélj tampont

Sok nő dilemmázik azon, hogy bemenjen-e a vízbe, ha épp nyaralás alatt jön meg a menstruációja. A jó hír az, hogy nyugodtan fürödhetünk ilyenkor is, 1-2 szabályt azonban be kell tartani, ugyanis a vízben megnőhet a fertőzések veszélye. Használjunk tampont, amit cseréljünk ki minden egyes alkalommal, amikor kijövünk a medencéből. Ügyeljünk a kézmosásra, és csak tiszta kézzel nyúljunk a tamponhoz. Aki rendszeresen jár úszni, annak érdemes kipróbálnia az intimtölcsért is, amely a hüvelybe helyezve gyűjti össze a menstruációs folyadékot és akár több órán át is benn maradhat: körülbelül háromszor annyit bír, mint egy hagyományos tampon, ráadásul sokkal higiénikusabb is.

4. A kedvenc kézfertőtlenítődet se hagyd otthon

Bár a nyáron kicsit fellélegezhettünk, a koronavírus még mindig köztünk van, mint ahogy a számos egyéb, szabad szemmel láthatatlan kórokozó sem tűnt el a környezetünkből. Továbbra is célszerű tehát a strandra is magunkkal vinnünk a kézfertőtlenítőt, és megtisztítani vele a kezünket evés előtt vagy akár egy nyilvános kilincs használata után.

+1. A papucsodat semmi esetre se hagyd otthon

A strandokon visszatérő probléma, hogy a meleg, nedves felületeket nagyon szeretik a gombák, így ha nem viselünk papucsot, könnyen elkaphatunk valamilyen láb- vagy körömgombát. De nemcsak a gombák miatt praktikus a papucs viselése a strandon, hanem mert a nedves csempéken és burkolaton könnyű elcsúszni, a fűben pedig bármikor beleléphetünk akár egy méhecskébe, akár egy szúrós apró kavicsba.