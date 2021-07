Ahogy megírtuk, Gór Nagy Máriát kirabolták a minap a villamoson . A színésznőt eközben meglökték, kiesett a villamos ajtaján, majd kórházba került. Most azonban már otthon lábadozik, azt nyilatkozta, jobban érzi magát, de még idő kell ahhoz, hogy teljesen felépüljön.

"Jól esik már otthon lenni, sokkal jobb a hangulatom, kedden engedtek ki a kórházból. De azért még most is félek, van egy kis lámpám, azt felkapcsolva hagyom és úgy alszom el. Még egy hónapig biztosan gipszben lesz a karom, ami nem túl szerencsés, ebben a nyári hőségben, de hát szilánkosra törött a csuklóm, ami elég nagy baj, így tűrnöm kell" – mondta el a Borsnak Gór Nagy Mária és hozzátette visszajár kontrollra a traumatológiára és pszichiáter is foglalkozik vele.

"A balesetről magáról nem beszéltünk, de szépen haladunk, sokat segít, hogy beszélgetünk, egyre jobban vagyok" – mesélte a színésznő.