Rózsa György egy hónapja van kórházban , mivel egy szerencsétlen esés következtében eltört a sípcsontja. Most friss hírek érkeztek a legendás műsorvezető állapotáról.

"Javulok, már egy mankóval sétálgatok a kórház folyosóján" – idézi Rózsa Györgyöt a Ripost.

"Két hét múlva lesznek az újabb vizsgálatok, ahol kiderül, elbocsátanak-e a kórházból vagy sem. Persze, saját felelősségre bármikor távozhatnék, s ha augusztus 20. után nem akarnak hazaengedni, lehet, hogy meg is teszem, de addig is hallgatok az orvosokra. Mankóval már tudok menni egy picit, napról napra jobban vagyok. Jár hozzám masszőr, gyógytornász, és ilyen kezelésre akkor is szükségem lesz, ha hazamegyek. A lányom, Csilla már átrendezte a házat, így nem kell majd az emeletet használnom, megkímélem magam a lépcsőzéstől" - nyilatkozta néhány napja a tévés, akit a rákospalotai temető kapujában érte a baleset.