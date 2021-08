Olivia két éves volt, amikor a szülei azt vették észre, hogy semmit sem hajlandó megenni. Bármit elétettek, elhányta magát, egyedül a feltét nélküli tésztát fogadta el.

"Ha bármilyen étel illatát megéreztem, azonnal elfogott a hányinger, ha megláttam, hánytam is. Amikor édesanyám otthon főzött, a szobámban maradtam és magamra nyitottam az ablakot is, hogy kimenjenek a szagok. Egyedül az üres főtt tészta volt az, amit meg tudtam enni. Ha csak arra gondoltam, hogy bármilyen feltétet is tegyek rá, öklendezni kezdtem" - idézi a Bors Oliviát.

A különös fóbia az évek alatt életveszélyes betegséggé változott, mígnem a közelmúltben egy hipnotizőr ért el a lánynál eredményt. David Kilmurry szerint Olivia elkerülő táplálékbeviteli zavarban szenved, ennek okát pedig étkezéssel kapcsolatos gyerekkori traumákban kell keresni. Az első kétórás foglalkozás már hatalmas változást hozott, Olivia megkóstolt pár gyümölcsöt és zöldséget, de evett fánkot, sonkát, sajtot is. Az eper és a cseresznye különösen ízlett neki. Azt mondta, úgy érezte, mintha mindig is megette volna ezeket az ételeket.