Bodrogi Gyula 86 éve ellenére fiatalokat megszégyenítő lendülettel éli az életét és mindennapjait, esze ágában sincs pihenni. A nyarat is munkával töltötte, ekkor történt a baleset. A Nemzeti Színházban próbált egy darabot, éppen egy dobogón állt a színpadon, és egy táncmozdulat bemutatása közben elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. Tudta tompítani az ütést, de így is komoly sérüléseket szenvedett.

A színész nem akarta, hogy mentőt hívjanak, hazament. Azóta is az otthonában pihen, de komoly fájdalmai vannak. "Félreléptem és egy pillanatra kiestem a szerepből. Hála istennek nem lett nagy baj, olyan izomláz-szerű fájdalmakat érzek, de szerintem rendben leszek. Nem akarok orvoshoz menni. Igyekszem ezentúl jobban vigyázni magamra, bár nem ígérhetek semmit. A színésznek az a dolga, hogy magára fordítsa a figyelmet. És egyébként is, inkább egy méterrel a föld fölött legyek, mint egy percig is a földön" - mondta a Borsnak Bodrogi Gyula.