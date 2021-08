A kutatás szerint a csecsemők és a kisgyermekek könnyen terjesztik a koronavírust, mivel őket nem lehet elszeparálni a családtagoktól, ráadásul az ember gyakrabban ölelgeti, szeretgeti őket. A járvány elején az a szemlélet alakult ki, hogy a kisgyermekek nem fertőződnek meg és kevésbé adják tovább a vírust, de az annak is volt köszönhető, hogy nem vitték őket emberek közé - írja a The New York Times.

Egy új tanulmányban 6280 háztartást vizsgáltak a 2020. június 1-től december 31-ig tartó időszak pozitív koronavírus-tesztjei alapján. Minden esetben azonosították az „indexes esetet", azaz az első személyt, aki a Covid -19 tüneteit mutatta. A legtöbb esetben ez a személy 18 év alatti volt.

A serdülők vitték haza a vírust a legnagyobb valószínűséggel: a 14-17 éves gyermekek az összes indexes eset 38 % -át tették ki. A 3 éves vagy annál fiatalabb gyermekek a háztartások mindössze 12 százalékában betegedtek meg először, viszont a fizikai kontaktus miatt ők terjesztették leginkább a vírust. A fertőzés esélye 40 százalékkal magasabb volt, ha a gyerek 3 évnél fiatalabb volt a családban, mintha 14 évnél idősebb.