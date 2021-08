Gulyás Gergely a Kormányinfón beszélt a többi között a koronavírus negyedik hullámáról is, ami már a környező országok némelyikében megindult, és itt is vannak jelei.

Elmondta, a negyedik hullám Nyugaton megindult, és erre utaló jelek nálunk is vannak. Ide is meg fog érkezni a negyedik hullám, de ez alapvetően el fog térni a korábbiaktól. Hozzátette, újabb oltási akció indul: a 12-18 éves korosztályban augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz az iskolákban. Arra kérte az embereket, hogy aki nem tette, az oltassa be magát.

Nem kerül sor az ország lezárásra, munkahelyi korlátozás sem kell - tette hozzá. Újabb oltási akció indul majd ősszel - mondta Szentkirályi Alexandra.

Szlávik János a negyedik hullámról beszélt: nem marad alacsony az új fertőzöttek száma