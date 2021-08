Az egész ország egy emberként izgult Schobert Norbiért, akit a múlt héten mentőhelikopter vitt kórházba. A fitneszgurunak, mint kiderült, enyhe lefolyású sztrókja volt, de szerencsére már jobban érzi magát, és ha így javul az állapota, már a héten otthonában lábadozhat.

Pártfogoltja, Rácz Géza - aki, neki hála, rengeteg plusz kilótól szabadult meg- ma reggel a TV2 Mokka című műsorában járt, ahol elmondta, hogy kórházba kerülése óta már beszélt pártfogójával, akinek napról napra javul az állapota.

"Két héttel ezelőtt találkoztam vele, de telefonon is beszéltünk, mióta kórházban van, és azt mondta, nagyon jó már az állapota"

- kezdte Rácz Géza.

A fiú elmondta, hogy találkozásukkor Norbin semmi érdekeset nem vett észre, így őt is meglepetésként érte, hogy a fitneszguru kórházba került. Géza arról is beszélt, milyen jól érzi magát a bőrében most, hogy annyi plusz kilótól megszabadult, sőt, azt is elárulta, hogy az álomsúlya 70 kg.